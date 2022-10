Ha senso difendere a spada tratta Ferragni per il video in cui Leo sembra forzato a fare una foto?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Chiarae il marito Fedez sono tra i personaggi più divisivi in Italia. Diventati celebri sui social, contano – insieme – decine di milioni di persone che li seguono e, con quei profili, monetizzano in ogni modo possibile. Tra i contenuti che più spesso possiamo trovare sia su Instagram che su TikTok (lasta investendo un bel po’ di tempo nella creazione di contenuti che parlino il linguaggio della generazione Z non trascurando, comunque, il social di Meta) ci sono quelli relativi ai figlio Leone e alla figlia Vittoria. Ce n’è uno, in particolare, ilLeo non vuole(che in realtà ha come protagonista Vittoria) che è stato condiviso nella giornata di ieri con l’audio – scatenando una serie di polemiche – per poi essere cancellato e ricondiviso senza audio in seguito alle ...