Guasto su nodo a Napoli Centrale | treni rallentatati e disagi in stazione

ilmattino.it

La riparazione del, su cui sono al lavoro i tecnici fin dal primo momento, sarebbe imminente....delle squadre di tecnici per la riparazione del presuntoriveleranno poi che i cavi a fibra ottica del GSM - R sono stati tranciati di netto in due diversi punti: a Karower Kreuz, undi ... Guasto sul nodo di Napoli, forti ritardi e disagi in stazione Treni in tilt. Forti rallentamenti del traffico ferroviario per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione a Napoli Centrale hanno provocato ...Forti rallentamenti del traffico ferroviario per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione a Napoli Centrale hanno provocato disagi tra i numerosi passeggeri in stazione, e malumori ...