Droni kamikaze su Kiev | il sindaco | “Qui vivono civili È stato un attacco terroristico | non può essere chiamato in altro modo”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Questa è la parte centrale della città dove, non ci sono militari qui. Non è stata un’operazione militare speciale, questo èun, non puòin”. Così, ildi, Vitali Klitschko, ispezionando le zone colpite dai. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sul frammento metallico di uno deisganciati dai russi su Kiev la scritta: "Per Belgorod" . Ovvero la città appena oltre il confine colpita a più riprese nelle ultime settimane dall'Ucraina. Mosca è tornata ad attaccare ...Intanto la guerra continua e stamattina Kiev è stata scossa da un'ondata di attacchi (almeno 28) diiraniani Shaded 136. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram ha scritto: "...(LaPresse) Almeno tre esplosioni sono state avvertite a Kiev questa mattina, attorno alle 6.45 locali. Lo riporta la Cnn. Una delle esplosioni è avvenuta nel ...