Covid | in Campania aumentano i ricoveri ordinari e in intensive

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In aumento iin, sia nelleche nei reparti. Si passa dai 15 posti in intensiva di ieri ai 17 di oggi. Nei repartii ricoverati sono 285, a fronte dei 272 di ieri. Sei le nuove vittime, tre nelle ultime 48 ore, altre tre in precedenza ma registrate ieri. Il tasso di positività cala leggermente, dal 15,11 di ieri al 14,9 di oggi. I positivi sono 782 su 5.241 test. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Regione Campania

...dibattito pubblico la responsabilità collettiva è essenziale soprattutto da quando il postha ...per il contrasto dei fenomeni di povertà educativa e dispersione scolastica di cui laè ...... che ha subito più di uno stop: "Per pochissimo, causa soprattutto, non l'abbiamo potuta ... La newsletter del Corriere del Mezzogiorno Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della... COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 782 positivi su 5.241 tamponi ...In aumento i ricoveri in Campania, sia nelle intensive che nei reparti ordinari. Si passa dai 15 posti in intensiva di ieri ai 17 di oggi. Nei reparti ordinari i ricoverati sono 285, a fronte dei 272 ...