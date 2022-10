Chi è Sofia Giaele De Donà | la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 17 ottobre 2022) in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera?Gioele denasce a Conegliano Veneto ma si trasferisce giovanissima a Milano per studiare Fashion Business all’Accademia del Lusso. Inizia fin da piccola (15 anni) a lavorare come modella. Apre poi un blog di moda diventando Fashion Blogger avvicinandosi sempre di più al mondo della moda: percorso che la porta appunto a iscriverei all’Accademia del Lusso. Terminati gli studi partecipa al reality Ti Spedisco in Convento ottenendo visibilità per aprire una propria casa di moda come stilista e produttrice.ha la madre disabile, costretta su una sedia a rotelle da molti anni:ha dichiarato di vivere la vita con un punto di vista diverso proprio per via della condizione della madre dichiarando: “Mia madre alla mia età si è trovata sulla sedie a rotelle ...