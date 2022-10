Chi è Cristina Quaranta | la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 17 ottobre 2022) in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera?(Roma, 14 agosto 1972) è una showgirl e conduttrice televisiva. Scoperta da Gianni Boncompagni, partecipa a due edizioni del programma Domenica In, per poi lavorare nello show Stasera mi butto presentato da Pippo Franco per la regia di Pier Francesco Pingitore. Nel 1991 sempre Gianni Boncompagni le propone di lavorare per lui al suo nuovo programma pomeridiano Non è la Rai. Sempre diretta da Boncompagni, nel 1992 partecipa alla trasmissione Bulli e pupe, insieme a Paolo Bonolis, e nel 1993 a Rock ‘n’ Roll condotta da Orietta Berti. Come attrice interpreta anche una piccola parte in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone, nel 1990, e nella fiction di Italia 1 Classe di ferro. Dal settembre 1995 al giugno 1996è una delle veline di ...