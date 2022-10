Anzio | la Città metropolitana fa il punto sull’Istituto Nautico

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– “Nel respingere ogni tipo di speculazione e ribadendo che non vogliamo rimanere indifferenti alla problematica che sta interessando l’Istitutodi,(leggi qui) vogliamo fare chiarezza sulla vicenda”. Così Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica didi Roma Inagibile l’Istitutodi, il grido degli studenti: “No al serale, vogliamo una scuola normale” “Per questo siamo disponibili, già dalla prossima settimana, a incontrare una delegazione di studenti per dare tutto il nostro supporto.di Roma non ha nessuna competenza sull’immobile di questa scuola di specializzazione. Infatti, come più volte comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale e al ...