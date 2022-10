Zirkzee al settimo cielo | l’ha detto sul gol al Napoli!

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nel post-partita di Napoli-Bologna interviene ai microfoni di Dazn l’autore della rete che ha sbloccato la partita,. Ecco quanto evidenziato: Bilancio di emozioni?“Ovviamente ogni attaccante sogna di segnare, poi contro il Napoli figuriamoci. Non ho giocato quanto speravo, ma segnare qui è sicuramente una grande sensazione”.ai microfoni di Dazn Questa performance decisiva per la stagione che verrà?“Speriamo di fare meglio settimana prossima, ma venire qui a Napoli e fare una partita positiva è importante per svoltare la stagione”. Assenza Arnautovic?“Credo sia possibile giocare con lui, dipende dall’allenatore. In questo caso Arnautovic era assente e quindi l’ho sostituito io come punta. Tutto ciò che voglio è dimostrare che sono pronto e affamato. Vedremo cosa avverrà nel futuro”. Ecco il tabellino di ...

