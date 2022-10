Ultime Notizie – Governo | Pd | “Grave se figli Berlusconi in trattative”

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Sui giornali di oggi leggiamo che idi Silviohanno cercato di convincere il padre a trovare un accordo con Giorgia Meloni in nome della difesa dell’azienda di famiglia”. Così il senatore del Pd Franco Mirabelli. “Trovo che questo sia molto. Perché idientrano nella trattativa per la formazione del? Di cosa parlano con Meloni? Del futuro di Mediaset? Sono cose che in qualunque altro paese occidentale sarebbero inconcepibili”, aggiunge. “Com’era la favola della destra normale in un Paese normale? Nella trattativa per la formazione delentrano in campo idi B cioè i proprietari di Mediaset. Di cosa parlano con Meloni? Del futuro dell’azienda? Cose inconcepibili in qualunque altro paese ...

Sky Tg24

TEMI: caduta bici incidente enemonzo incidente friulienemonzofvg ospedale udine sores fvgCade in bici sullo sterrato, grave un 73enne soccorso con l'elicottero ...Russia e Occidente sono già in guerra. La Nato è 'di fatto' diventata uno dei partecipanti al conflitto in Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in alcune dichiarazioni riportate ... Cronaca, notizie di oggi 16 ottobre. Cade dal tetto, operaio morto a Roma Poi altri lavori produrranno un restringimento della carreggiata fino a via Eschilo dal 186 a piazza Fonte degli Acilii e da quest’ultima al civico 195. Anche in questo caso, ci sarà un divieto di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...