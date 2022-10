Calciomercato.com

6: non ha grandi spazi per puntare l'uomo in campo aperto, la Lazio è molto compatta. Ha ... Sottil 5,5: l'cerca di giocare compatta, raccolta, e poi far male in contropiede. Le ...Commenta per primo Lazio -0 - 0 Silvestri 6,5 : chiude bene lo specchio su Anderson a metà primo tempo ed è miracoloso ... Ehizibue s.v.)5,5 : nessuna invenzione delle sue. Nessuna ... Udinese, Deulofeu: 'Un punto all'Olimpico va sempre bene, ho preso 4 traverse' ROMA (ITALPRESS) – Lazio e Udinese portano a casa un punto a testa che consente sia a Maurizio Sarri che ad Andrea Sottil di rimanere ai piani ...Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Lazio - Udinese, Gerard Deulofeu ha analizzato lo 0-0 arrivato all'Olimpico: "Ci abbiamo provato, ricordo la traversa di Samardzic nella ...