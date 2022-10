Shoah | Meloni | “Combattere antisemitismo in ogni sua forma”

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Il 16 ottobre 1943 è per Roma e per l’Italia una giornata tragica, buia e insanabile. Quella mattina, pochi minuti dopo le 5.00, la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa. Più di mille persone furono deportate e di loro solo quindici uomini e una donna fecero ritorno. Nessuno dei bambini”. Così la presidente Fratelli d’Italia, Giorgia. “Un orrore che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano più. Una memoria che sappiamo essere di tutti gli italiani, una memoria che serve a costruire gli anticorpi contro l’indifferenza e l’odio. Una memoria per continuare a, insua, l’”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

