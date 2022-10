Riassunto e gol di Napoli – Bologna 3-2 giornata 10

(Di domenica 16 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 16/10/2022 alle 20:16 est La squadra partenopeo resta la capolista imbattuta della Serie A dopo una vittoria combattuta (3-2) Kvaratskhelia è stato il miglior giocatore in una partita favorita dai gol di Juan Jesus, Lozano e Osimhen Nessuno gioca meglio in Italia del, leader imbattuto del campionato Una serie dopo dieci giorni. Gli alunni di Luciano Spalletti si è assicurato il primo posto questa domenica con una vittoria combattuta contro(3-2). Dopo un primo atto di dominio azzurro con parità sul tabellone, i partenopei hanno imposto il loro ritmo frenetico nella ripresa. Anche se Giovanni Gesù, Lussureggiante Y Osimeno sono stati i marcatori locali, il giocatore più decisivo della partita è stato ancora una volta a Kvaratskelia in stato di grazia ...

Corriere della Sera

...di una dormita difensiva del Cimiano e offre a Marzo un cioccolatino solo da spingere in: l'... Quello che potrebbe sembrare un brevedei 90 minuti di via Cazzaniga non è altro che il ...... "Napoli da leccarsi le dita, avrebbe potuto segnare 10all'Ajax. Maradona sarebbe orgoglioso ...di un capolavoro Spalletti ha costruito un meccanismo perfetto dalle numerose soluzioni ... Under 16 Provinciale Torino Girone C, il riassunto della seconda giornata La quarta giornata del torneo più importante d’Europa ha regalato già i primi verdetti e tantissime emozioni. Nel gruppo A continua a fare la voce grossa il Napoli di Luciano Spalletti, che nella nott ...Subito dopo aver segnato il gol sul rigore per il 2-1 della Roma sul Lecce, Paulo Dybala è uscito dal campo per un infortunio: Mourinho trema ...