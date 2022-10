Real Madrid-Barcellona 3-1 | Laporta cacciato dallo spogliatoio dell’arbitro 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilha perso il Clasico contro il3-1. Il presidentenon l’ha presa bene. Al termine del match è andato nellodove si stava cambiando l’arbitro per protestare e ne è stato. Lo scrive As. Il presidente blaugrana ha contestato il rigore non concesso alla sua squadra e quello che invece l’arbitro ha dato al. Ma ha protestato con troppa veemenza e l’arbitro lo ha mandato via verbalizzando l’accaduto. “Joanha terminato il Clasico negli spogliatoi dove stava cambiando l’arbitro. E non proprio per congratularsi con lui. Lo stesso arbitro di gara, José María Sánchez Martínez, ha raccontato nel verbale la situazione vissuta con la visita inaspettata del massimo dirigente blaugrana: “Una volta ...