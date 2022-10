Per il CorMez contro il Bologna il centravanti titolare sarà Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022) Secondo il Corriere del Mezzogiorno, ildel Napoli, nella partita di oggi pomeriggio al Maradonail Torino, potrebbe essere Victor. L’attaccante nigeriano è rientrato mercoledì dopo un infortunio rimediato durante la partita di Championsil Liverpool. E’ stato fuori più di un mese. Spalletti lo ha inserito in campol’Ajax al posto di Raspadori, che era partito. Oggi la scelta potrebbe cadere sul nigeriano dal primo minuto, in virtù delle caratteristiche deldi Motta.aumenterebbe il livello di centimetri e fisicità in area e anche le preoccupazioni del, scrive il quotidiano. Ricordiamo che sia Corriere dello Sport che Gazzetta dello Sport danno invece ...