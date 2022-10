Pasalic e Lookman rimontano il Sassuolo | Atalanta ancora prima per una notte

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’non soffre di vertigini, prosegue la propria corsa in vetta alla classifica confermandosi bestia nera quantomeno a Bergamo per il, che al Gewiss Stadium non festeggia dal 2014 (doppietta di Sansone). La Dea sta lievitando partita dopo partita sia nell’atteggiamento e nella mentalità sia nella produzione effettiva. Contro la squadra di Dionisi i nerazzurri dimostrano di saper affrontare con intelligenza i momenti della partita scegliendo quando alzare oppure abbassare il baricentro. Non è l’all’arrembaggio delle scorse stagioni, ma nemmeno quella accorta delle prime giornate: dopo 10 partite possiamo dire che ha trovato una giusta via di mezzo che le consente di rimanere molto equilibrata. Lapalla gol capita sui piedi diche, a seguito di un uno-due in area ...