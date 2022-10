Papa Francesco | “In nome di Dio | fermate la guerra”

Più di duemila anni fa il poeta Virgilio ha plasmato questo verso: 'Non dà salvezza la guerra!'. Si fa fatica a credere che da allora il mondo non abbia tratto insegnamenti dalla ...Lo scrivenel libro 'Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza' che uscirà martedì ed oggi è anticipato da La Stampa. 'In tempi di guerra è essenziale ...“La crisi fa crescere. Non va ridotta al conflitto, che annulla. La crisi fa crescere”. Lo ha detto il Papa incontrando oggi in Piazza San Pietro i membri del Movimento di Comunione e Liberazione, in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...