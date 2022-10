Paola Egonu | Coni e Federazione pallavolo si schierano | «La aspettiamo per il 2023»

(Di domenica 16 ottobre 2022) «è attaccatissima alla maglia azzurra, il suo è stato uno sfogo a caldo determinato da quattro imbecilli da social». Così, il presidente dellaGiuseppe Manfredi ha descritto lo sfogo della campionessa azzurra, avvenuto ieri 15 ottobre, in cui aveva annunciato che stava pensando di lasciare la Nazionale. «Basta, basta, basta. Non puoi capire, non puoi capirmi, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale», aveva detto in lacrime bordo campo al suo procuratore Marco Raguzzoni. Una dichiarazione poi ridimensionata in conferenza stampa, dove la campionessa azzurra ha parlato della necessità di prendersi una pausa. Quell’episodio, arrivato ieri a fine partita dopo il 3 a 0 contro gli Usa, che ha regalato alle azzurre il ...

AGI - Sabato agrodolce ad Apeldoorn, in Olanda, per l'Italia del volley, che festeggia la medaglia di bronzo ai Mondiali femminili ma deve fare i conti con il caso. Il mondo della politica e dello sport mostrano solidarietà a Paola Egonu. Draghi: "Avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale"