Ostia | ex Gil tra occupazioni e teppisti all’opera

(Di domenica 16 ottobre 2022) Doveva essere l’occasione per riqualificare la storica sede dell’ex Gil di, anche conosciuta anche come Gioventù Italiana del Littorio, ridando prestigio e splendore a una struttura nel cuore del territorio lidense. In realtà, tranne qualche muro buttato giù, dei lavori di ristrutturazione sembra non esserci più traccia. Nulla si muove all’interno del cantiere che circonda il perimetro dell’ex scuola lidense, oggi diventata sede di fortuna solo per sbandati e senza fissa dimora. Eppure i progetti su questo stabile erano molteplici. Si parlava del trasferimento della Polizia Locale di, il X Gruppo Mare, all’interno di questi locale, oltre agli uffici per far tornare il Giudice di Pace sul territorio e una sede dello Smart City Lab. Al momento, nulla di tutto ciò si vede. L’area è completamente abbandonata, tanto da essere diventata meta per ...