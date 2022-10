L' Inter sorride ancora | 2-0 alla Salernitana

(Di domenica 16 ottobre 2022) AGI - L'conferma il momento positivo degli ultimi 10 giorni e si prende la seconda vittoria consecutiva in campionato ai danni della. A San Siro finisce 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Barella, che permettonosquadra di Inzaghi di salire a 18 punti in classifica. Dopo il successo all'ultimo respiro con il Verona, invece, gli uomini di Nicola tornano a perdere restando fermi a quota 10.prima vera fiammata del match sono i nerazzurri che passano avanti a ridosso del quarto d'ora: Lautaro riceve da Barella e da fuori area lascia partire un destro velenoso che termina all'angolino, beffando un comunque incerto Sepe. Una manciata di minuti più tardi i campani provano a rispondere con Kastanos, che sfiora un gran gol di mancino colpendo solo l'esterno della rete. Superata la ...

Un gol per tempo e Simone Inzaghianche in campionato. L'batte la Salernitana 2 - 0 e conferma di aver ritrovato la forma: a San Siro i nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Lautaro Martinez che sblocca il match ...Con questi tre punti l'sale a 18, a - 6 dall'Atalanta in vetta (in attesa del Napoli). Per la Salernitana nuovo stop dopo la vittoria col ...