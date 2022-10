I Maneskin a Che Tempo Che Fa | chi sono | carriera | canzoni | l’ultimo singolo | concerti e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) I Måneskinun gruppo rock italiano del momento. Famosi non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Dalla vittoria del Festival di Sanremo al tour negli Stati Uniti. Un grande successo che è valso loro il premio agli MTV Video Music Awards nella categoria miglior video alternativo estati i primi italiani a vincere questo prestigioso riconoscimento. Famosi, con tanto stile e riconoscibili. Ma su di loro c’è tanto da sapere, conosciamoli meglio! I Måneskin: comenati, i componenti, gli inizi I Måneskinuna rock band italiana nata a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Damiano David e la bassista Victoria De Angelis collaborano insieme da prima del 2015 e nel novembre di quello stesso anno De Angelis decise di ...