Harry | le rivelazioni scottanti della sua ex assistente

Leggi su dilei

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non c’è mai pace pere Meghan Markle. Nuove indiscrezioni sulla coppia e i contrasti a corte con la Famiglia Reale giungono Valentine Low. Il noto autore ha svelato alcuni dettagli sui due, avendo effettuato numerose ricerche e condotto svariate interviste per il suo nuovo libro: Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown. Il piano di Meghan Markle Le tensioni a corte pere Meghan Markle non si sarebbero limitate ai membriFamiglia Reale. I loro atteggiamenti pare abbiano sollevato più di qualche sopracciglio tra lo staff. Valentine Low, intervistato dal Daily Mail, ha anticipato alcuni elementi rilevanti del suo libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown. L’exdiavrebbe confessato la propria frustrazione nel dover lavorare al servizio ...