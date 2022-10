Gruppo tifosi Ercolanese aggredisce ospiti negli spogliatoi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alta tensione nel dopo partita-Agropoli nel girone B di Eccellenza conclusosi 5 a 2 per gli. Undidella squadra di casa, al termine del match allo stadio ‘Solaro’ di Ercolano, ha sfondato una porta e, dopo aver avuto accesso agli, si è scagliato contro dirigenti e tesserati della squadra ospite. All’arrivo dei Carabinieri si sono dati alla fuga. In particolare, un giocatore ha ricevuto un calcio e un magazziniere un pugno alla testa. L’episodio è stato condannato immediatamente dal club granata nelle persone dei presidenti, dello staff e della squadra tutta. “In queste ore la società sta fornendo totale collaborazione alle forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili”, si legge in una nota ...