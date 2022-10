GG Team Wear Benevento 5 | a Regalbuto arriva la prima sconfitta stagionale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Primo ko di questa stagione per il GG5, superato 5-2 sul campo dei siciliani del Sicurlubeche guidano la classifica a punteggio pieno (12) insieme al Vitulano Drugstore Manfredonia. Il parziale si è sbloccato al 5’ quando Bingyoba ha servito un assist perfetto per Zanchetta che ha dovuto solo spingere la palla in fondo al sacco. Al 14’, poi, dopo un paio di buone occasioni sciupate dai giallorossi, lo stesso Zanchetta ha concesso il bis segnando il 2-0 con un tiro dalla lunga distanza che ha sorpreso Mambella, forse coperto nell’occasione. Nella ripresa, dopo un avvio equilibrato, al 5’ il 3-0 di Ferrante sugli sviluppi di una ripartenza, ha reso la situazione molto difficile per i ragazzi di mister Nitti, di nuovo in partita due ...