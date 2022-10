Covid oggi Lazio | 2 738 contagi A Roma 1 482 casi

In calo la curva epidemica in Italia. Sono 30.239 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, contro i 38.969 di ieri e i 34.444 di domenica scorsa scorso. I tamponi ... I decessi disono 32 (ieri 73)...Sono 30.239 i contagi da coronavirus in Italia, 16 ottobre 2022, secondo numeri e dati- regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 32 morti. Sono stati+175.985 i tamponi effettuati ...Covid in Lombarda: con 33.598 tamponi effettuati è di 5.653 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 16,8% (ieri era al 19,9%). Il numero ...ANCONA - Dopo un mese di crescita sostenuta, s'appiattisce la curva dei contagi da Coronavirus nelle Marche. Con i 1.044 casi annotati nel bollettino di ieri, la settimana si è chiusa ...