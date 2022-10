Clasico | Real Madrid-Barcellona 3-1

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 3-1 ilin un match della nona giornata della Liga disputato allo stadio Santiago Bernabeu. I blancos si aggiudicano il ‘’ grazie alle reti di Benzema al 12?, Valverde al 35? e Rodrygo su rigore al 91?, di Ferran Torres all’83’ il gol della bandiera per i catalani. In classifica la squadra di Ancelotti è sola al comando con 25 punti, 3 in più dei blaugrana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

