Bellissimo gesto dopo il gol di Osimhen | avete visto Elmas?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il Napoli è in questi minuti in campo contro il Bologna: sfida che al momento sorride alla squadra agli ordini di Luciano Spalletti, in vantaggio per 3-2. Decide, per adesso, il gol di Victorche ha insaccato alle spalle del portiere Skorupski l’invenzione del suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, anche oggi uno dei migliori in campo per la squadra partenopea. In occasione del gol del nigeriano, il vice di Spalletti, Baldini, si è reso protagonista di unnei confronti di Eljif, che nelle scorse ore si è lasciato andare a uno sfogo social. Il nazionale nord-macedone, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha ironizzato – in toni velatamente polemici – sulle numerose panchine collezionate in questa prima parte di stagione con la squadra ...