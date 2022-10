Ballando con le Stelle 2022 | seconda puntata – Fuori Marta Flavi e Simone Arena | Mughini supera Garko grazie al tesoretto

(Di domenica 16 ottobre 2022)17 Ladicon leha stabilito la prima coppia eliminata della diciassettesima edizione: al termine della serata,hanno infatti perso lo spareggio contro Dario Cassini e Lucrezia Lando, portandosi a casa soltanto il 41% delle preferenze dei telespettatori. Tuttavia, gli esclusi potranno tentare di rientrare in gioco nel talent show di Milly Carlucci attraverso il ripescaggio, in programma nelle prossime settimane. Ecco il sunto di quello che è successo. La Gara La gara ha preso il via con...

Non si è mai fermata la splendida Paola e per leile stelle non è una mera vetrina per apparire, piuttosto un'occasione per mettersi in gioco a 55 anni . Cosa ammirevole e affatto facile,...Selvaggia Lucarelli fa ancora discutere. La giornalista, da sette anni nella giuria di 'le stelle', dopo la polemicaIva Zanicchi , stavolta mette nel mirino il collega Giampiero Mughini , in garaVeera Kinnunen. Dopo l'esibizione, eseguita sulle note di 'Viva l'...Prima eliminazione nel varietà di Milly Carlucci, che ogni sabato appassiona circa 4 milioni di telespettatori ...