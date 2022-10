Vlahovic vince il derby e salva la Juve da un’altra settimana di psicodramma

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lantus riesce are ilcol Torino. E visto quanto accaduto nell’ultimaquesta è già una notizia. L’altra è che torna a segnare Dusan. Al Grande Torino a iniziare bene è stato, in realtà, il Torino, ma la squadra di Juric ha sbagliato troppo e questo evidentemente ha fatto prendere coraggio allantus che infatti si è fatta un po’ più pericolosa, ma dopo la prima mezz’ora di gioco. All’intervallo, comunque, si è andati sul punteggio dello 0-0, a reti inviolate. Nella ripresa, al 52’, nellantus si fa male Bremer, il grande ex. Il difensore, dopo aver accusato un fastidio alla coscia sinistra – pare al flessore –, chiede il cambio. Al suo posto, Massimiliano Allegri manda dentro Bonucci, il capitano grande escluso dalle scelte ...

... Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic;, ... Il momento è delicato anche per il Torino, che nonin campionato dal 5 settembre: dopo le tre ...419 Il derby della crisi, dove chipuò respirare e chi perde è spacciato. Soprattutto la Juventus di Massimiliano Allegri , ... Il Torino è la squadra contro cui Dusanha giocato più ...19.55 Alla Juventus il derby col Torino: 1-0 Boccata di ossigeno per la Juventus che vince il derby col Torino (1-0 ... L'unico sussulto quando Milinkovic in rapida successione dice no a ...La Juventus ha vinto il derby di Torino. Nel secondo anticipo della decima giornata di Serie A, la squadra di Allegri ha battuto 1-0 i granata ...