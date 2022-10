Vittoria inaspettata a Tale e Quale Show | la classifica del 14 Ottobre

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda la terza puntata di. Carlo Conti, come al solito, ha dato la possibilità ai concorrenti di portare in scena le loro imitazioni. È stata una serata sorprendente, soprattutto gli esiti della. Ovviamente, non sono mancati i pareri controversi e le critiche. Antonino non ha raggiunto il podio, mentre Valeria Marini, ancora una volta, non è riuscita a convincere la giuria.sorprende tutti: gli esiti della terza puntata La dodicesima edizione disi sta rivelando davvero sorprendente. Dopo le prime due puntate, la situazione, in parte, si è ribaltata. Lafinale, infatti, ha messo tutto in ...