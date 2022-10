Samantha Cristoforetti è la seconda donna astronauta al mondo per permanenza in orbita | con la missione Minerva è arrivata a 370 giorni

(Di sabato 15 ottobre 2022) Con quasi 370complessivi,è diventata laalad aver trascorso inil periodo più lungo. Ammarata la scorsa notte al largo della Florida con la capsula Crew Dragon,arriverà nelle prossime ore all’aeroporto di Colonia, in Germania. Ad attenderla ci sarà Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Laportata avanti dall’italiana dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha avuto «un valore simbolico altissimo». Questa ha tenutonello spazio per 170, che si sono aggiunti agli altri 200 che aveva trascorso ...

