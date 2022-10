Pallavolo | Manfredi conferma Mazzanti | ' non c' è nessuna sostituzione in agenda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Apeldoorn, 15 ott. - (Adnkronos) - Il Ct della nazionale di volley femminile non è in discussione. A ribadirlo è il presidente della Fipav, Giuseppe, che in conferenza stampa smentisce le voci d'addio dopo il ko nella semifinale mondiale contro il Brasile el'allenatore campione d'Europa e vincitore della Nations League. “Volevo ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per le nostre nazionali, in particolare le nostre ragazze: sono sei mesi che queste ragazze si stanno allenando e giocando -sottolineada Apeldoorn dove alle 16 le azzurre sfideranno gli Usa per la medaglia di bronzo-. Vengono da una stagione incredibile in cui abbiamo vinto per la prima volta nella storia la volley nations league, siamo comunque tra le prime quattro al mondo. Non possiamo che dire che questa è sicuramente una stagione ...