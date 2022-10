LIVE Atalanta-Sassuolo 2-1 | torna Berardi e colpisce subito la traversa!

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tre punti per passare la notte in testa alla classifica di A. Questo il programma dell'che nell'anticipo serale della decima...

Al Gewiss Stadium, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium si affrontano- Sassuolo nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiSassuolo MOVIOLA E' COMINCIATA- SASSUOLO 3 OCCASIONE ...Diretta- Sassuolo: cronaca46' - GOL DELL': Si riparte senza cambi e dopo una manciata di secondi Lookman salta Erlic e batte Consigli col mancino. 45'+1 - PAREGGIA L': ...Bel primo tempo al Gewiss con l'Atalanta che parte bene ma il Sassuolo passa con una bella conclusione al volo di Kyriakopoulos. Nei minuti di recupero è Pasalic a trovare il pari su assist di Lookman ...La decima giornata di campionato vede il Sassuolo far visita all’Atalanta al Gewiss Stadium. I neroverdi sono reduci dall’immeritata sconfitta in casa con l’Inter, ...