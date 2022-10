Calciomercato.com

...i granata grazie ad un gol di Vlahovic alla mezz'ora della ripresa e scavalcano di un punto l'... Nasce tutto da un recupero alto di Cuadrado, poi l'azione si sviluppa in diagonaleKean e ...Il debuttoi professionisti arriva nel 2017 quando esordisce in Serie C nella sfida Pro ... Dopo un buon momento è stato costretto alla sconfitta il Sassuolo, battuto in casa dall'in una sfida ... Inter, tra i due 'litiganti' gode Barella: da quando è uscito Brozovic... Sabato 1 ottobre, allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, andrà in scena Inter - Roma , anticipo e big match dell'ottava giornata di Serie A 2022 - 2023 ; calcio di inizio alle ore 18. Una sfida tr ...L'Inter di Simone Inzaghi affronta la Salernitana nel 'Lunch match' di Serie A. Il tecnico deve fare i conti con diversi problemi.