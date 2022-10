Filippo Ganna è immenso | quinto titolo nell’inseguimento individuale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Incredibile. Stratosferico.. Più semplicemente, forse, il più forte di tutti.lo ha rifatto nuovamente: il piemontese ha vinto il suoiridato della carrieraai Mondiali di ciclismo su pista. Un’affermazione che rende orgoglioso tutto il movimento nostrano per un altro motivo che, onestamente, non farà così tanto felice lo sconfitto odierno: il campione ha sconfitto nella finale, infatti, il connazionale Jonathan Milan. Il friulano, nonostante un’ottima prova, non ha potuto nulla sul tempo pazzesco fatto segnare dal suo compagno di squadra:è riuscito a fermare il cronometro sul 3’59?636. Alieno. Le parole dialla fine ...

2' di lettura Vivere Senigallia 14/10/2022 - PARIGI (FRANCIA) - Record del mondo in 3.59.636 e titolo di campione del mondo peral Velodromo St Quentin di Parigi. Nella finale, il campione piemontese ha battuto l'altro azzurro, Jonathan Milan, in una sfida emozionante e crudele. Anche per Milan è stata la miglior ...ha vinto l'oro ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi, battendo in finale l'altro azzurro Jonathan Milan. Il recordman dell'ora, con il tempo di 3'59"636, ha inoltre stabilito il ...Filippo Ganna illumina la terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, in corso a Saint Quentin en Yvelines (Parigi). Il verbanese si è aggiudicato la finale dell’inseguimento maschile, che era a ...Strepitoso il primatista dell'ora che in finale batte il compagno Milan con un super tempo: 3'59.636 Sono una coppia d'oro, anche se ad uno è toccato la medaglia d'argento. Sono i fratelli d'Italia, d ...