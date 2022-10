E' grande basket ma la Rai rischia di perderlo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’11 novembre a Pesaro è in calendario un’Italia-Spagna che può portare al prossimo Mondiale di. Per l’Italdi Marco Pozzecco, uscita a testa a alta dall’Europeo è un gran bell’esame contro i campioni d’Europa allenati da Sergio Scariolo. Tra l’altro si giocherà a Pesaro, la città dove Scariolo ha cominciato a vincere conquistando lo scudetto con la Scavolini nel 1990, quando non aveva ancora compiuto 30 anni. Un altro bagno nei ricordi dopo che già qualche settimana fa aveva portato la Virtus Bologna a vincere la Supercoppa a Brescia, la città dove è nato e ha cominciato ad allenare alla corte del barone Sales. Insomma Italia Spagna è una partita piena di storie da raccontare oltre all’amore che Pozzecco sta portando verso la maglia azzurra, tanto che pure Marco Belinelli ha detto che potrebbe ripensarci in futuro. Il problema è che ...