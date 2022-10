Il Manifesto

Novità assoluta della 41edizione delle Giornate del Cinema Muto è stato il primo incontro sull'importanza dei costumi nel cinema muto, frutto dell'inventiva diLandis, costumista di ...Il cineasta John Landis, sua moglie, la costumistaLandis e Michelle Tolini Finamore, studiosa di storia della moda e autrice del libro Hollywood Before Glamour: Fashion in American Silent Film (2013), sono stati i protagonisti di ... Deborah Nadoolman, la moda silenziosa Forget hipster handlebars and sleazy ’70s takes. The ’stache of the moment is as wholesome as everybody’s favorite Midwestern soccer coach.Con 700 accreditati, arrivati nuovamente da ogni parte del mondo (e con gli Stati Uniti sempre in testa: 105 gli ospiti americani), 187 titoli proiettati in una settimana e 37 Paesi collegati in strea ...