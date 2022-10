Allegri ' gara da Juve' | stop al ritiro'

In unapiù duelli vinci e più hai la possibilità di vincere la partita. Il calcio si è evoluto tantissimo ma questo resta un aspetto sempre attuale". Juve,elogia Vlahovic e annulla il ...... il tecnico della Juventus, Massimiliano, commenta così il successo nel derby della Mole contro il Torino e annuncia di fatto la fine del ritiro. "Abbiamo fatto unada Juve, compatti e ..."Ero sereno, faccio i complimenti ai ragazzi: stasera tornano a casa, questa vittoria ha più sapore": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così il successo nel derby della Mole co ...Il derby della Mole lo decide Vlahovic, con una zampata da azione di corner, dopo la spizzata vincente di testa di Danilo. Tre punti d’oro per la Juventus, al termine di un secondo tempo ...