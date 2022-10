X Factor 2022 | Cinzia Zaccaroni canta Glory Box dei Portishead

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Immagini concesse da Sky Sito ufficiale: http://x.sky.it Xè ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand

Immagini concesse da Sky Sito ufficiale: http://xfactor.sky.it Xè ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demandImmagini concesse da Sky Sito ufficiale: http://xfactor.sky.it Xè ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demandNervi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui Nervi e sul frontman Elia, grandi protagonisti a X Factor 2022.Se qualcuno vuole mantenere un segreto, non lo dica a Fedez. Il rapper milanese è noto per i suoi spoiler su qualsiasi argomento su cui debba mantenere il segreto e, questa volta ha colpito ancora ai ...