Tre noci per Cenerentola | la recensione | una nuova versione della fiaba

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ladi Treper, remake di un omonimo film anni '70 dove la protagonista è più combattiva del solito, stasera in onda su SKY. In seguito alla scomparsa dell'amato padre, la giovane e bellavive con la crudele matrigna e la sorellastra Dora e viene trattata come se fosse una comune serva, a loro completa disposizione per svolgere i compiti più ingrati. Un giorno nel villaggio dove vivono fanno sosta il re e la regina che, prima di partire per far ritorno al castello, lasciano un invito per il ballo che si terrà da lì a qualche giorno. Come vi raccontiamo nelladi Trepernel frattempo la coraggiosa ragazza, amante degli animali e rispettosanatura, ha fatto la …