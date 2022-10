Resettoscopia o isteroscopia operativa | come si effettua l’intervento “pulisci utero”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Per il trattamento di diverse patologie intrauterine si fa ricorso alla, una particolare procedura chirurgica poco invasiva che ha sostituito il ricorso al raschiamento uterino. Laè la formadell’, ovvero della procedura medica per la diagnosi, tramite un isteroscopio, della cavità uterina per l’individuazione di irregolarità strutturali e altre anomalie che possono determinare problemi, patologie e problemi di infertilità. Cos’è la? La resectoscopia è una procedura ginecologica poco invasiva che, tramite l’utilizzo di una lente ottica endoscopica, consente di visualizzare la cavità uterina e permettere il trattamento di vari tipi di patologie. Sebbene siano simili e facenti parte della stessa procedura è utile distinguere tra ...