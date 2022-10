Piscina comunale a Montalto di Castro | parla Socciarelli | “Una polemica inutile”

Ecodellojonio

Le prime date da cerchiare sul calendario saranno 4, 5, 6 novembre quando alla'Sciorba' ... la prima prova Regionale per Esordienti A e B, suddivisa tra le piscine 'Sciorba' e ladi ...... per l'acquisto dell'immobile dell'ex cinema 'Marraccini', per un importo di 657mila euro, e per i lavori di efficientamento energetico delladi via Lago di Varano, per un importo di ... Villapiana, dal 7 novembre riapre la piscina comunale | EcodelloJonio.it "Sono dispiaciuta che il vecchio e il nuovo gestore siano stati messi in mezzo per delle ripicche politiche in particolar modo per lo sgradevole attacco rivolto ad uno dei soci della nuova gestione ch ...GROSSETO - «Per la quinta variazione del bilancio di previsione il Comune di Grosseto ricorre alle risorse regionali e ai finanziamenti nazionali, anche ...