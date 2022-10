Missincat | esce il singolo “Calling Your Name”

StandOut Webzine

... debutta da solista con 'Back On My Feet' (2009): il suo primo singolo, '', entra subito nelle classifiche AirPlay e anche la critica apprezza immediatamente il suo lavoro. Nel 2011il ...... debutta da solista con 'Back On My Feet' (2009): il suo primo singolo, '', entra subito nelle classifiche AirPlay e anche la critica apprezza immediatamente il suo lavoro. Nel 2011il ... MISSINCAT: esce oggi il nuovo singolo “Calling Your Name” - StandOut Magazine Esce il 14 ottobre “Calling Your Name”, il nuovo singolo della cantautrice, polistrumentista e produttrice Caterina Barbieri aka MISSINCAT ...Missincat torna con "Calling your name" il 14 ottobre, il nuovo singolo della cantautrice, polistrumentista e produttrice Caterina Barbieri ...