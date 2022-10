Migrante suicida | corteo No Border a Ventimiglia

Un corteo è stato improvvisato nel primo pomeriggio, nel centro di Ventimiglia, da parte una ventina di no border per ricordare la morte di Moussa Balde, ilguineano di 23 anni suicidatosi il 23 maggio del 2021 nel Cpr di Torino. Pochi giorni prima, il 19 maggio, Moussa venne aggredito e picchiato da tre italiani, per i quali oggi, in tribunale a ...Si è aperto oggi a Imperia con il rito abbreviato e con la costituzione delle parti civili, il processo per lesioni contro gli aggressori di Moussa Balde , il giovane di 23 anni della Guinea aggredito ...Un corteo è stato improvvisato nel primo pomeriggio, nel centro di Ventimiglia, da parte una ventina di no border per ricordare la morte di Moussa Balde, il migrante guineano di 23 anni suicidatosi il ...Si è aperto oggi a Imperia con il rito abbreviato e con la costituzione delle parti civili, il processo per lesioni contro gli aggressori di Moussa Balde, il giovane di 23 anni della Guinea aggredito ...