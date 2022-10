Lineker | «Conosco due calciatori gay Speravo che fosse più facile fare coming out»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’ex attaccante inglese Garyha fatto una grande confessione: ci sarebbero dueomosessuali spaventati diout La confessione al Daily Mail di: LA CONFESSIONE – “Sarebbe fantastico. So per certo che alcuni sono stati molto vicini a farlo e ci hanno pensato. Io nedue ma ovviamente non spetta a me dire chi sono. Dopo Jake Daniels e Joshua Cavallochepiù, perché ci sono molti giocatori che vivono nella menzogna e sono sicuro che sia molto difficile. Penso che la risposta dei tifosi sarà incredibilmente positiva”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

