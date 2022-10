Lettera di Tolkien a due fan dello “Hobbit” venduta all’asta a una cifra record | ecco che racconta video

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La cultura intramontabile vale oro. Non a caso, unain cui John Ronald Reuel(1892-1973) spiega lo sviluppo delle rune (un alfabeto artificiale ideato dallo scrittore) e delle lingue utilizzate nel suo romanzo Lo, intitolata Rosetta Stone of Middle Earth (Stele di Rosetta della Terra di Mezzo), è stataper 107.100 dollari. Unmondiale per una missiva autografascrittore britannico, celeberrimo autore de Il Signore degli Anelli. Il manoscritto è stato aggiudicato ad un collezionista che ha chiesto di restare anonimo, pagando oltre tre volte il prezzo della stima minima, durante l’asta di Christie’s a New York. Un appuntamento in cui è stata dispersa la biblioteca di Edward R. Leahy, che ha totalizzato 4.473.378 ...

Una lettera di Tolkien venduta all'asta a New York per 107 mila dollari Una lettera in cui John Ronald Reuel Tolkien spiega lo sviluppo delle rune e delle lingue utilizzate nel suo romanzo è stata venduta all'asta a New York.