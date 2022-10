CorSport | Elkann riflette sul futuro della Juventus | anche Agnelli è in discussione

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo le parole diad Haifa,. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ilè in: non soltanto giocatori e tecnico. Suldel club pesa soprattutto il rosso di bilancio e il passivo insostenibile per chiunque. “Il 4 agosto 2022, a Villar Perosa, John, cugino di Andrea, proprietario, avverte la squadra davanti a lui riunita: «Vogliamo una Juve all’altezza del suo passato,in previsione dell’anno che verrà, per noi particolarmente significativo». Molto significativo: il 24 luglio 2023 la famigliacelebrerà i cento anni di proprietà del club, inaugurata proprio dal nonno di Andrea il ...