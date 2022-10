Antonino Spinalbese inveisce contro Edoardo Donnamaria

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri, giovedì 13 ottobre, abbiamo assistito a una serie di colpi di scena e ricchi di emotività. E dopo un preambolo sentimentale e ironico e dopo aver decretato gli immuni, Alfonso Signorini ha dato vita al momento più atteso e il più temuto (per i Vipponi), ovvero: le nomination. I concorrenti non immuni sono stati costretti a farle in maniera palese e, tra questi, vi erano. Il volto di Forum ha nominato l’hair stylist credendo che, in un primo momento, lo avesse fatto per il massaggio ricevuto da Antonella Fiordelisi, ma, in realtà,ha detto che il coinquilino non gli sembra affatto vero. Tale affermazione ha stizzitoche, dopo la diretta, ha attaccato ...