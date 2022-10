Andare in pensione a 55 anni | si può? Novità e cosa sapere

L'allarme arriva dalla Gran Bretagna e si avventura nelle prossime due decadi (Anni Trenta e Anni Quaranta) durante le quali dovrebberoingli appartenenti gli ultimi rappresentanti ...Mancano pediatri. A Roma sono pochi e anziani. E quel che è peggio sono decine quelli che stanno perinsenza che, prima del 2025, ne entrino in servizio altri. Una situazione difficilissima tanto nella capitale quanto negli altri centri del Lazio, in un momento in cui i medici ...Breve guida per quella platea di lavorati che può andare in pensione a 55 anni. Ecco come viene calcolato l’assegno e quali sono i vincoli ...Andare in pensione anticipata a 63 e 64 anni anche nel 2023. Come fare e cosa bisogna sapere prima di fare domanda.