A 90 anni dottore in Giurisprudenza | la laurea da record a Roma Tre

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Oscar Mattei, classe 1933, siin, diritto sportivo, lunedì 17 ottobre presso il Dipartimento didiTre. Bisnonno, compirà la prossima estate 90. “Si è distinto neglidell’Università per la passione per lo studio del diritto e per i rapporti con i suoi più giovani colleghi, con i quali ha coltivato amicizie e condiviso aneddoti”, commenta il professor Ettore Battelli, relatore della tesi diche ha per titolo: “Diritti e doveri dell’atleta federato”. Mattei, che si accinge a essere proclamatoin, non è solo un ottimo studente. Ha inventato la collezione ‘giochi di una volta’, che presenta alle scuole elementari nel tempo libero, e ricama a ...

Adnkronos

