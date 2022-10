4 cattive abitudini che provocano la forfora

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La genetica può essere la causa di molte cose: una stempiatura, il naso storto, un'ansia paralizzante, ma lanon ha a che vedere con il DNA. Quali sono, quindi, le cause della? La verità è che siamo noi a provocarla. Le imbarazzanti scagliette bianche sono causate dalle nostredi pulizia, non da una naturale predisposizione genetica. Purtroppo, non puoi incolpare mamma e papà per questo particolare problema. Si tratta di una buona notizia, perché significa che laè assolutamente prevenibile e curabile. Ecco alcuneche dovresti evitare se vuoi mantenere in salute il cuoio capelluto e i follicoli piliferi. 1. Usare troppo shampoo o non a sufficienza Lo shampoo non va usato tutti i giorni. Se accetti questa verità, risolverai molti dei ...